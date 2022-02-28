Tetkikat ne demek, TDK'ya göre Tetkikat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | TFF'den yayın ihalesi açıklaması!Rusya ve Ukrayna masaya oturmuştu: 6 saat süren barış müzakereleri sona erdi!Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladıBölge Gündem Gazetesi'nin yeni sayısı çıktıAB'den açıklama: Ukrayna'ya askeri destek artarak sürecekSilgeç ne demek, TDK'ya göre Silgeç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ?Son dakika | Motorin ve benzine indirim!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ?

Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek savaşa girmesinin ardından tüm dünya Rusya'ya karşı adeta yaptırım savaşına girdi. Bu yaptırımlar arasında en dikkat çeken hava sahası kapatma. Peki, Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ? İşte detaylar...

Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ?

Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Rusya'ya yönelik en ciddi yaptırımlar Avrupa devletleri tarafından hayata geçiriliyor. Birçok alanda ilişkiyi kesen ülkeler hava sahalarını da Rusya'ya kapatıyorlar. Bu bağlamda, Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ? Detaylar haberimizde...

Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ?

RUSYA'YA HAVA SAHASINI KAPATAN ÜLKELER HANGİLERİ ?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıklayan ülkeler; İspanya, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İzlanda, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Bulgaristan oldu.

Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ?

TÜRKİYE HAVA SAHASI RUSYA'YA KAPALI MI?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kapatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT