Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Rusya'ya yönelik en ciddi yaptırımlar Avrupa devletleri tarafından hayata geçiriliyor. Birçok alanda ilişkiyi kesen ülkeler hava sahalarını da Rusya'ya kapatıyorlar. Bu bağlamda, Türkiye hava sahası Rusya'ya kapalı mı? Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler hangileri ? Detaylar haberimizde...

RUSYA'YA HAVA SAHASINI KAPATAN ÜLKELER HANGİLERİ ?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıklayan ülkeler; İspanya, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İzlanda, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Bulgaristan oldu.

TÜRKİYE HAVA SAHASI RUSYA'YA KAPALI MI?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kapatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.