Türkiye Hentbol Federasyonundan Anneler Günü mesajı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. THF'nin sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
THF'nin sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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