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Türkiye Hentbol Federasyonundan Anneler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. THF'nin sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan Anneler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

THF'nin sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA




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