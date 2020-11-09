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Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların öncesinde Hırvatistan ile hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye, Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan maçları öncesinde Hırvatistan ile hazırlık maçına çıkıyor. Uluslar Ligi'nde henüz istediği sonuçları elde edemeyen milli takımımız, bu hafta oynanacak maçlarda puan ve puanlar almak istiyor. Futbolseverlerin ilgiyle araştırdığı Türkiye - Hırvatistan maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Uluslar Ligi'nde geride kalan 3 haftanın ardından yalnızca 3 puanı bulunan milli takımımız, Hırvatistan maçında galibiyet alarak Rusya ve Macaristan maçlarına moralli gitmek istiyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ ADAY KADRO

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Savunma: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin.

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı.

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak. Tüm milli maçlarda olduğu gibi Hırvatistan karşılaşması da TRT SPOR ekranlarından naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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