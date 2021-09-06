A Milli Erkek Voleybol takımımız, grupta çıktığı ilk üç maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. Ay yıldızlı ekip dördüncü maçını da kazanarak liderliğini korumayı hedefliyor. Bu kapsamda Hollanda ile karşılaşacak olan Filenin Efelerini izlemek isteyen taraftarlar ise Türkiye - Hollanda Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

TÜRKİYE - HOLLANDA ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

6 Eylül 2021 Pazartesi bugün oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Tampere'da, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi canlı olarak izlemek için Türkiye - Hollanda Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye'nin namağlup unvanını devam ettirmek istediği bu zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Voleybolseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Türkiye - Hollanda Erkekler Voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

