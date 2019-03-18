Türkiye Hollanda ilişkileri yarın Ankara’da ele alınacak

Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Thijs Van der Plas başkanlığındaki heyetler arasında 19 Mart 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: İHA