2021 Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenilerek final şansını kaybeden Filenin Sultanları üçüncülük müsabakasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda turnuvada sergiledikleri mücadele ile yüreklerin şampiyonu olan takımımızın maçını izlemek isteyenler Türkiye - Hollanda kadın voleybol maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

TÜRKİYE - HOLLANDA KADIN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye ile Hollanda arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak olan mücadele Stark Arena'da oynanacak. Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak olan mücadelede TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE - HOLLANDA KADIN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ