Bakan Koca açıkladı! Biontech aşısı vatandaşlara ne zaman uygulanacak?Koronavirüs tedavisi gören Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ten kötü haberDr Mehmet Kadir Göktürk kimdir? | Öldü mü? | Neden öldü?Benim Adım Melek bugün var mı? 24 Mart Çarşamba | Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?Türkiye- Hollanda maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı yayın izleFenerbahçe'de koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi!Kabinede değişim olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıtladı24 Mart 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Bir ülke şokta! Çifte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiSon dakika | Sürpriz isimler dikkat çekti! İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu...
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türkiye- Hollanda maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı yayın izle

Türkiye- Hollanda maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı yayın izle

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda maçı izlemek isteyen futbolseverler Türkiye- Hollanda maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı yayın izle başlığıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

Türkiye- Hollanda maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı yayın izle

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası'nda yer almak için zorlu eleme maçlarına G Grubu'nda Hollanda ile yapacağı maçla başlıyor. Bu kapsamda Milli Takım, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak mücadelede rakibini yenerek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak olan mücadelede  İngiltere'nin ve dünyanın yakından tanıdığı İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett  yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE, HOLLANDA'YI 3 KEZ YENDİ

İki takım arasında özel ve resmi maçlar dahil olmak üzere oynanan 13 maçta A Milli Takım 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, Hollanda ise 5 maçı kazandı, 4 mücadele ise berabere bitti.

Söz konusu maçlarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

Türkiye, Dünya Kupası aşkına Hollanda'yı konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

TÜRKİYE - HOLLANDA ARASINDA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı. 

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.  

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

     Tarih     Yer       OrganizasyonSonuç
04.05.1958AmsterdamÖzel2 - 1
10.05.1959İstanbulÖzel0 - 0
16.12.1992İstanbulDünya Kupası Elemeleri1 - 3
24.02.1993UtrechtDünya Kupası Elemeleri1 - 3
02.04.1997BursaDünya Kupası Elemeleri1 - 0
11.10.1997AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 0
28.02.2001AmsterdamÖzel0 - 0
17.11.2010AmsterdamÖzel0 - 1
07.09.2012AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 2
15.10.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri0 - 2
28.03.2015AmsterdamAvrupa Şampiyonası Elemeleri1 - 1
06.09.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 0

TÜRKİYE- HOLLANDA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak

Hollanda: Cillessen, Wijndal, Blind, De Ligt, Tete, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Berghuis, Depay, Malen

Öte yandan A Milli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarıldı. Hollanda da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE |TRT 1 HD CANLI YAYIN İZLE

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak olan maç TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

TRT 1 canlı yayın izle.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT