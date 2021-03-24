Türkiye- Hollanda maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı yayın izle

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası'nda yer almak için zorlu eleme maçlarına G Grubu'nda Hollanda ile yapacağı maçla başlıyor. Bu kapsamda Milli Takım, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak mücadelede rakibini yenerek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak olan mücadelede İngiltere'nin ve dünyanın yakından tanıdığı İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE, HOLLANDA'YI 3 KEZ YENDİ

İki takım arasında özel ve resmi maçlar dahil olmak üzere oynanan 13 maçta A Milli Takım 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, Hollanda ise 5 maçı kazandı, 4 mücadele ise berabere bitti.

Söz konusu maçlarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

TÜRKİYE - HOLLANDA ARASINDA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 04.05.1958 Amsterdam Özel 2 - 1 10.05.1959 İstanbul Özel 0 - 0 16.12.1992 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 24.02.1993 Utrecht Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 02.04.1997 Bursa Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0 11.10.1997 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0 28.02.2001 Amsterdam Özel 0 - 0 17.11.2010 Amsterdam Özel 0 - 1 07.09.2012 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2 15.10.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2 28.03.2015 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1 06.09.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 0

TÜRKİYE- HOLLANDA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak

Hollanda: Cillessen, Wijndal, Blind, De Ligt, Tete, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Berghuis, Depay, Malen

Öte yandan A Milli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarıldı. Hollanda da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE |TRT 1 HD CANLI YAYIN İZLE

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak olan maç TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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