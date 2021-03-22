Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları şu sıralara internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de A Milli Takımın gruplara iyi bir başlangıç yapmak için mücadele edeceği bu zorlu maçla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda ilk maçını kazanarak elemelere moralli olarak girmek isteyen Türkiye, ilk maçında Hollanda'yı evinde konuk edecek. Heyecan dolu geçecek karşılaşma, 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

HOLLANDA'NIN TAKIM ADAY KADROSU

KALECİ: Tim Krul (Norwich City), Jasper Cillessen (Valencia), Maarten Stekelenburg (Ajax)

SAVUNMA: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St Juste (Mainz 05), Joël Veltman (Brighton&Hove Albion), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)