Türkiye için korkutan senaryo: Türkiye'de 32 milyon kişi virüsten etkilenecek

Koronavirüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği 1529 vakanın tespit edildiği Türkiye'deki son durum hakkında Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Başer, değerlendirmelerde bulundu.

"En düşüğünü bile alsak Türkiye'de 32 milyon kişinin koronavirüsünden etkileneceğini gösteriyor" diyen Prof. Dr. Başer, şu iddialarda bulundu:

32 milyon kişinin etkilenmesi 150 bin ile 600 bin arasında bir ölüm olacağının habercisi. 1.6 milyon hastanın yatış olacağını gösteriyor.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'de yatak sayısı 200 bin kadar. En az 640 bin hastanın yoğun bakım ünitesine ihtiyacının olacağını gösteriyor. Ki bu sayı Türkiye'de 40 bin civarı.

"320 BİN SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ VAR"

640 bin hastanın da en az 320 bininin solunum cihazı ihtiyacı olacağını gösteriyor. Makine bağlanmazsa bu hastaların ölüm oranı yüzde 90.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YETERSİZ"

65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı yetersiz. Türkiye'de 65 yaş ve üstü 7 buçuk milyon kişi var. Sadece 1 milyonu tek başına yaşıyor.

Geri kalan 6 buçuk milyon kişi aileleriyle yaşıyor. Ailedeki insanlar dışarı çıkıp geldiklerinde virüsü getirebilirler. Bunlar düzensiz önlemler. Artış hızını azaltacak önlemler değil.

"VAKALARI NEREDE OLDUĞU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEMESİ TÜRKİYE'YE MAHSUS"

Vakaların nerede olduğu hakkında bilgi verilmemesi ve bunun saklanması Türkiye'ye mahsus. Diğer ülkeler yapmıyor. Salgınla en iyi başa çıkan Güney Kore, Singapur, Hong Kong biliyoruz vakaların hangi bölgelerde olduğunu. İtalya'da biliyoruz. İnsanlar ona göre tedbir alıyorlar.

"ÖNLEMLERİN GEÇ BAŞLAMASI EPİDEMİK VERİMİZİ YÜKSELTECEKTİR"

Maalesef Türkiye ne salgın olan bölgeleri açıklıyor ne de insanları uyarıyor. Önlemlerin teker teker geç olarak başlaması bizim epidemik verimizi çok yükseltecektir.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, yapılan 3 bin 672 test sonucuna göre 293 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

HAYAT EVE SIĞAR

Bakan ayrıca gençlere yönelik çağrısında, "Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." dedi.

Bu sonuçla 23 Mart 2020 itibariyle Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 37'ye, vaka sayısı da 1529'a yükseldi. Toplamda 24 bin 17 şüpheliye de test yapıldı.