Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Akar Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı