Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Kalın ve O'Brein arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

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