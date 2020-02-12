Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında önemli görüşme!

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bunun dışında İdlib'e ilişkin hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından Bakan Akar, "Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katıldı.

Akar, ABD'nin ev sahipliğinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO'daki üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantı sonrasında ABD Savunma Bakanı Esper ile de görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi.

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını 2 günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturumda, NATO'nun Irak ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki güvenlik durumuna katkı sağlamak için neler yapılabileceğine odaklanacaklarını söyledi.

NATO'nun halihazırda Orta Doğu'da bulunduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ittifakın terörle mücadele konusunda önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Jens Stoltenberg, NATO'nun bölgede Ürdün ve Tunus gibi ortaklarla da yakın ilişkiler yürüttüğünü vurgulayarak, "NATO'nun Orta Doğu'da daha fazlasını yapmaya ve kazanımlarını korumaya ilişkin kapasitesi var." diye konuştu.

Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Akar, toplantı kapsamında oturumlara katılmanın yanı sıra mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yapıyor.