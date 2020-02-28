Türkiye ile Arnavutluk arasında savunma alanında iş birliği planı imzalandı

TİRAN (AA) - Türkiye ile Arnavutluk'un savunma bakanlıkları arasında 2020 Savunma İş Birliği Planı imzalandı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, planın Arnavutluk Savunma Politikaları Genel Müdürü Florian Kali ile Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer tarafından imzalandığı belirtildi.

İş birliği planıyla güvenlik ve savunma alanlarında iki ülke arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve yoğunlaştırılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin Arnavutluk'ta askeri lojistiğe ve acil durumlara katkıda bulunan en önemli ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Arnavutluk'un sadece en iyi güvenlik ve savunma ortaklarından biri olduğunu değil, aynı zamanda zor dönemlerde dost bir ülke olduğunu da gösterdi. Türkiye 26 Kasım 2019'da ülkemizde meydana gelen deprem ve sonrasındaki sıkıntılı süreçte önemli yardımlarda bulundu."

Kaynak: AA