Türkiye ile Mozambik arasında savunma sanayii işbirliği anlaşması

Türkiye ile Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türkiye ile Mozambik arasında savunma sanayii işbirliği anlaşması

Türkiye ile Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. 3-9 Eylül tarihleri arasında bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye'de bulunan Mozambik Heyeti Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret etti. Heyetler arasında yapılan ikili görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Mozambik Savunma Bakanı Cristvo Artur Chume "Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" imzaladılar. Anlaşma, iki ülke arasında savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. Heyetler arası görüşmelerde, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Türk Savunma Sanayi'nde kat edilen mesafenin Türkiye'nin bağımsız dış politikasında oynadığı rolden bahsederek, ülkemizin dost ve kardeş ülkelerle savunma sanayi alanındaki çözüm ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Mozambik Savunma Bakanı Cristvo Artur Chume ise Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeden etkilendiklerini, Türkiye'yi Mozambik'in stratejik bir ortağı olarak görmeyi arzuladıklarını ifade etti. Mozambik Savunma Bakanı ve beraberindeki heyet önde gelen savunma sanayii firmalarını da ziyaret ederek, ürünleri yerinde inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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