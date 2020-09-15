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  3. Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin Doğu Akdeniz toplantısı başladı

Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin Doğu Akdeniz toplantısı başladı

Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimin çözülmesi için "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantı NATO karargahında başladı.

Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin Doğu Akdeniz toplantısı başladı

Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimin çözülmesi için "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantı NATO karargahında başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı" denildi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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