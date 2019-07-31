Türkiye ilk 6 ayda 18 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

TÜRKİYE, yılın ilk 6 ayında 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu ile Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Ocak-Haziran 2019" dönemi sınır giriş-çıkış istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk 6 aylık gelir ve yurt dışı ikametli vatandaş rakamları açıklandı.

Bakanlığın "yabancı ziyaretçi" verilerine göre, Türkiye'yi geçtiğimiz Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 18,05 artışla 5 milyon 318 bin 984 yabancı ziyaret etti. İlk 6 aylık rakamlarda turist sayısındaki artış devam ederken, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış oranı yakalandı ve 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI 21 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 aylık periyotlarda yayımladığı istatistiklere göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,2 artışla 7 milyar 973 milyon 963 dolar turizm gelirine ulaşan Türkiye'yi, 1 milyon 657 bin 406 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti. Türkiye, 6 aylık dönemde ise yüzde 4,27 artışla toplam 3 milyon 75 bin 24 yurt dışı ikametli vatandaşı ağırladı. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması Ocak-Haziran 2019 döneminde 649 dolar olurken, yine ilk 6 ayda yüzde 11,81 artışla, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Türkiye'nin Ocak-Haziran 2019 dönemi turizm geliri ise yüzde 9,9 artışla 12 milyar 603 milyon 642 dolar oldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ ALMANYA'DAN

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçtiğimiz haziran ayında Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'ndan yüzde 4,62 artış ile 1 milyon 35 bin 745 yabancı ziyaretçi ağırlanırken, yüzde 30,29 ile en büyük artış oranı Almanya'dan yaşandı. Haziran ayında Almanya'dan Türkiye'ye 588 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi. İngiltere ise yüzde 17,22 artış ile 359 bin 462 ziyaretçi gönderdi. İngiltere'yi dördüncü sırada Bulgaristan ve beşinci sırada Ukrayna izledi.

RUSYA İLK 6 AYIN BİRİNCİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Ocak-Haziran 2019" dönemi verilerine göre; en çok ziyaretçi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,91 artış ve 2 milyon 709 bin 397 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Almanya yüzde 15,52 artış ve 1 milyon 802 bin 365 kişi ile ikinci sırada, Bulgaristan ise yüzde 25,14 artış ve 1 milyon 236 bin 280 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi. Antalya, İstanbul ve Edirne ise Türkiye'ye en çok ziyaretçi girişinin yapıldığı iller oldu.

DHA