Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Temmuz ayındaki 46.7'den, Ağustos ayında 48 düzeyine yükselerek son 13 ayın en yüksek düzeyinde açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verileri, Türk imalat sektöründeki faaliyet koşullarının Ağustos'ta talebin güçlendiğine işaret eden verilere bağlı olarak 2018 yılının Temmuz ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:

"Yeni siparişlerde son bir buçuk yılı aşkın dönemde gözlenen en ılımlı yavaşlamanın gerçekleşmesi, Türk firmalarında büyümeye dönüşün yakın olduğu yönünde iyimserliği destekliyor. Bu iyimserliğin işe alım planlarını da etkilediği ve üretimin önümüzdeki aylarda artacağına yönelik beklentilerin yansıması olarak imalatçıların istihdam düzeyini koruduğu görülüyor. Öte yandan, imalat sektörünün küresel ölçekte yaşadığı sıkıntıların etkisiyle yeni sipariş almak konusunda zorlukların devam etmesi muhtemel."

Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda devam eden zorlu piyasa koşulları, hem toplam yeni siparişlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde ılımlı yavaşlamaya yol açtı. Benzer şekilde üretim de Ağustos ayında hız kaybetti.

Firmaların girdi maliyetleri enflasyonu belirgin bir düşüş gösterirken, girdi maliyetlerindeki artış hızı Eylül 2016'dan beri en sınırlı düzeyde kaldı. Maliyet baskılarındaki azalış kimi örneklerde satış fiyatlarının da düşmesini sağladı. Genel olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde kaydedildi ve üst üste üçüncü ayda yavaşladı.

Yeni siparişlerdeki eğilime paralel olarak, satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stokları da gerilerken, stoklardaki düşüş Temmuz ayına göre daha ılımlı düzeyde kaldı. (Tablo)

DHA