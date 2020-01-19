Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğine doğru

EDİRNE (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), nisan ayında gerçekleşeceği "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinliği öncesinde, Türkiye'nin önde gelen 28 üniversitesinin rektörü, rektör yardımcıları ve üniversiteler bünyesinde yer alan teknopark genel müdürleri ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre,Türkiye İnovasyon Haftası öncesi, bir otelde bir araya gelen rektörler, teknopark ve teknoloji transfer ofisi müdürleri, etkinliğin stratejik partnerleri, TİM Danışmanları ile İnovasyon komitesinin temsilcileri, Türkiye'de inovasyonun geleceğini konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İnovasyon Haftası'nı planlarken akademik camianın da fikirlerine başvurmak istediklerini belirtti.

İnovasyon Haftası'nı oluştururken akademisyenlerimizin fikirlerini almaya, işin mutfağında olan teknoparklarımızın ve teknokentlerimizin tecrübelerinden yararlanmaya özellikle önem verdiklerini aktaran Gülle" Üniversitelerimiz bünyesinde bulunan teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, inovasyon ve girişimcilik merkezleri ve bünyelerindeki firma temsilcilerinin aktif katılımları bizler için kıymetli. Etkinliğimizin başarıya ulaşması için sunacakları katkılar bizim için büyük önem taşıyor. Tüm paydaşlarımızdan, kendilerine ayrılacak alanlarda başarılı, yenilikçi, iddialı projelerin sergilenmesi için özel bir çaba bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda,Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir de Türkiye İnovasyon Haftası'nı geliştirmeye ve zenginleştirmeye yönelik düşünce ve projeleri hakkında bilgi verdi.



Kaynak: AA