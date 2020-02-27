Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan 28 Şubat mağdurları için çağrı:

ANKARA (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Mesut Kınalı, 28 Şubat sürecinde maddi ve manevi kayba uğrayanlara ilişkin, "Yasal düzenlemeler yapılarak, en azından baskı altında taraflı yargı tarafından yargılananlar için yeniden yargılama yolu açılmalıdır." dedi.

Kınalı, Kurumun 28 Şubat postmodern darbesinin 23'üncü yılı dolayısıyla bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı, vefatının 9'uncu yılında rahmetle andığını söyledi.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçtikten sonra her 10 yılda bir darbe ve muhtıralara sahne olduğunu ifade eden Kınalı, bunların sonucu olarak TBMM ve siyasi partilerin kapatıldığını, millet iradesinin hiçe sayıldığını ve başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan haklarının çiğnendiğini dile getirdi.

Kınalı, 28 Şubat darbesinin yapısı ve sonuçları açısından diğer darbelerden farklı olduğuna dikkati çekerek, bu darbenin doğrudan halka ve onun yaşam biçimine karşı yapıldığını söyledi.

- "Yeniden yargılama yolu açılmalı"

Bu darbenin en önemli aktörlerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün, buna her yönüyle lojistik ve maddi destek verdiğine işaret eden Kınalı, bu örgütün darbenin toplum üzerindeki etkisini artırmak için çalıştığını kaydetti.

Kınalı, 28 Şubat darbesinin mahkeme tarafından mahkum edildiğini ancak mağdurların büyük bir bölümünün hala mağduriyetlerinin giderilmediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimine karşı tanklar önüne yatarak şehit ve gazi olan kahramanlar nasıl övgüye layıksa 28 Şubat sürecinin acımasızlığına göğüs gererek direnenler de övgüye layıktır. Zira çoğu kişinin kutsal değerleri bile ayaklar altına alarak paye kapma yarışına girdiği bir dönemde bu kişiler maddi kayıplara ve psikolojik travmalara rağmen onurlu duruşlarını sürdürmüşlerdir. Bu nedenle 28 Şubat sürecinde maddi ve manevi kayba uğrayan bütün kesimlerin mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Bunun için gerekirse yasal düzenlemeler yapılarak en azından baskı altında taraflı yargı tarafından yargılananlar için yeniden yargılama yolu açılmalıdır."

Kaynak: AA