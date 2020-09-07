"Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin" 6'ncı toplantısı yarın yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında, yarın videokonferans yöntemiyle "Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin" 6'ncı toplantısı gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında, videokonferans marifetiyle, 8 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecektir. Konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Koronavirüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Toplantıda İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.