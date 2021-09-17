Çıktığı son şampiyonada birinci olma başarısı gösteren Ampute Futbol milli takımımız, bu turnuvada da şampiyonluğu hedefliyor. Bu kapsamda çeyrek final maçında İrlanda ile karşılaşacak Millilerimizin zorlu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar ise internette Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle | TRT Spor 2 canlı yayın izle linki aramaya başladı. İşte maçın canlı yayın linki...

TÜRKİYE - İRLANDA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı 17 Eylül 2021 Cuma bugün oynanacak. Karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Krakow'da, Krakow Garbarnia Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı canlı olarak izlemek için Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - İRLANDA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇI TRT SPOR 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı TRT Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor 2 kanalını canlı olarak izlemek için Türkiye - İrlanda Ampute Futbol maçı TRT Spor 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.