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Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ampute Milli Futbol takımımız ligde şampiyonada çıktığı iki karşılaşmayı da farklı kazanarak çeyrek finale çıkmaya hak kazanmıştı. İrlanda ile eşleşen Millilerimizin maçını izlemek isteyenler internette Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyonada birinciliği göğüsleyen Millilerimiz, bu sene çıktığı iki grup maçında Gürcistan'ı 10-0 ve İtalya'yı 11-0 ile geçerek çeyrek finale çıktı. İrlanda ile eşleşen A Milli Ampute Futbol takımımızın bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar internette Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

TÜRKİYE - İRLANDA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı 17 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak. Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final karşılaşması saat 14.00'da başlayacak. 

TÜRKİYE - İRLANDA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı için henüz bir kanal yayıncısı açıklanmazken Millilerimizin önceki maçlarına bakıldığında maçı TRT Spor kanalının yayınlaması bekleniyor. Yayıncının kesinleşmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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