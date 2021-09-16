Son şampiyonada birinciliği göğüsleyen Millilerimiz, bu sene çıktığı iki grup maçında Gürcistan'ı 10-0 ve İtalya'yı 11-0 ile geçerek çeyrek finale çıktı. İrlanda ile eşleşen A Milli Ampute Futbol takımımızın bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar internette Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

TÜRKİYE - İRLANDA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı 17 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak. Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final karşılaşması saat 14.00'da başlayacak.

TÜRKİYE - İRLANDA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı için henüz bir kanal yayıncısı açıklanmazken Millilerimizin önceki maçlarına bakıldığında maçı TRT Spor kanalının yayınlaması bekleniyor. Yayıncının kesinleşmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.