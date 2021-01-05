Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifa mı etti? Neden istifa etti?

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin 10 yıldır devam ettirdiği görevine son veridği iddia edildi. İstifa haberini duyuran Bloomberg'ün iddiasına göre, isminin açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklar tarafından öne sürülen iddiaların yakın zamanda resmi açıklama ile kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BALİ İSTİFA MI ETTİ? NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kriz anlarında sergilediği mücadeleci tutumu ve istikrarlı tavrıyla sıklıkla gündeme gelen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa edeceğine yönelik iddialar, gündeme bomba gibi düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ekonomide yapılacak reform açıklamaları üzerine samimi bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Bali'nin istifa haberine ilişkin resmi kaynaklardan henüz bilgilendirme yapılmadı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası üzerine yeni bakanın belirlenmesi sürecinde ismi sıklıkla gündeme gelen ve bakan olacağı iddia edilen Bali'nin istifa nedeni bilinmezken resmi açıklamalar özenle takip edilmekte olup herhangi bir bilgilendirmenin akabinde haberimiz güncellenecektir.

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ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya gelen Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü’ne atanmıştır.

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