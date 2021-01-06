Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den istifa açııklaması!

Son dakika haberi... Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, mart ayı sonundaki genel kurul itibariyle görevini bırakacağını açıkladı. Bali, genel kurul irade gösterirse İş Bankası'nda yönetim kurulunda görev yapacağını belirtti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'nın düzenlediği basın toplantısında görevini bırakmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Mart ayında yapılacak genel kurul toplantısının ardından görevimi bırakıyorum. Genel Kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapacağım. Neden bu kararı aldım? Biz kurallarla yönetilen bir bankayız. 1 Aralık 1986'da müfettiş olarak bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor. sürpriz bir konu değil. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum. 15 yıl üst düzey yöneticilik biraz da fazladır. Genç neslin önlerini açmak gerek." ifadelerini kullandı.

Bali, "Genel müdürlük görevini üstlenecek arkadaşım uzun yıllar birlikte çalıştığım Hakan Aran, resmi otoritenin onayına tabidir.

Genel müdür yardımcımız Hakan Aran'ın bu göreve son derece layık olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya gelen Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü’ne atanmıştır.

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Adnan Bali kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

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