Türkiye işitme Engelliler Federasyonu Yöneticisi Faruk Demir'den olay yaratacak görüntüler! Engelli gence şiddet uyguladı!

Sosyal medyada yayılan bir videoda Türkiye işitme Engelliler Federasyonu Yöneticisi Faruk Demir ve yanında bulunan kişilerin işitme engelli bir genci darp ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Çokça tepki çeken bu videonun ardından Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Demir'in görevden ihraç edildiğini belirtti.