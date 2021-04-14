Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yöneticisi Faruk Demir'den skandal: İşitme engelli bir genci darbetti!

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir’in, bir odada işitme engelli bir genci, kalabalık bir grupla birlikte yumruklayarak darbettiği görüntüler infial yarattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videonun ardından yazılı açıklamada bulunan Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir, ortaya çıkan haberleri büyük bir üzüntü ve şaşkınlığın içinde öğrendiğini ifade ederek olayı camia olarak olayı kınadıklarını bildirdi.

"OLAYLARIN GEÇTİĞİ YER FEDERASYONUMUZA AİT DEĞİL"

Kihtir açıklamasında, “Sosyal Medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız.

Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.