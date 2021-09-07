UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ilk maçına Belçika karşısında çıkan U21 Milli takımımız, ikinci maçına İskoçya karşısında çıkarmaya hazırlanıyor. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise internette Türkiye - İskoçya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı izle | A Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

TÜRKİYE - İSKOÇYA UEFA U21 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ MAÇI CANLI İZLE

7 Eylül 2021 Salı bugün oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sakarya'da, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi canlı olarak izlemek için Türkiye - İskoçya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - İSKOÇYA UEFA U21 MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Genç yeteneklerin galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek. A Spor kanalını canlı olarak izlemek için https://Türkiye - İskoçya UEFA U21 maçı A Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.