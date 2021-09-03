A Milli Erkek Voleybol takımımız Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Rusya karşısında çıktığı ilk maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmıştı. İkinci maçında İspanya karşısında da galibiyet almayı hedefleyen Milli takımımızın bu mücadelesini izlemek isteyenler ise Türkiye - İspanya Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte canlı yayın linki...

TÜRKİYE - İSPANYA ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

3 Eylül 2021 Cuma bugün oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Tampere'da, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı canlı olarak izlemek için Türkiye - İspanya Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Filenin Efelerinin bu zorlu mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Voleybolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Türkiye - İspanya Erkekler Voleybol maçı | TRT spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.