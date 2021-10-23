Türkiye İsrail'e sert tepki: "Planlarını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in, Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine ekleyerek işgal altında bulundurduğu topraklarda gerçekleştirilen çalışmaları engelleme girişiminin, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu girişime Türkiye'den sert tepki geldi.

"HUKUK DIŞI POLİTİKALARA SON VERİLMELİ"

Yazılı açıklamada "Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.

Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.