Piştov ne demek, TDK'ya göre Piştov kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türkiye İsrail'e sert tepki: "Planlarını kınıyoruz"Doge Army Coin nedir, nasıl alınır? Doge Army Coin Twitter'da neden gündem oldu?Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Safiye Soyman sunacak!23 Ekim 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: "Koronaviüs aşısı zorunlu olsun"Histerezis ne demek, TDK'ya göre Histerezis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Rümeysa Berin Şen neden öldü?FOX TV El Kızı ilk bölüm canlı izle | El kızı 1. bölüm full, tek parça izleATV canlı yayın Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türkiye İsrail'e sert tepki: "Planlarını kınıyoruz"

Türkiye İsrail'e sert tepki: "Planlarını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz' ifadeleri yer aldı.

Türkiye İsrail'e sert tepki: "Planlarını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in, Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine ekleyerek işgal altında bulundurduğu topraklarda gerçekleştirilen çalışmaları engelleme girişiminin, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu girişime Türkiye'den sert tepki geldi.

Türkiye İsrail'e sert tepki: Planlarını kınıyoruz!

"HUKUK DIŞI POLİTİKALARA SON VERİLMELİ"

Yazılı açıklamada "Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.

Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT