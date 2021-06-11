Türkiye - İtalya Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, hangi kanalda? Türkiye - İtalya muhtemel ilk 11

UEFA'nın en prestijli organizasyonları arasında yer alan EURO 2020 için bekleyiş sona erdi. Turnuvada A Grubunda yer alan Türkiye A Milli Takımı açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise İsviçre ile Galler karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Türkiye - İtalya Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, hangi kanalda? sorularının yanıtını internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte Türkiye - İtalya muhtemel ilk 11...

TÜRKİYE - İTALYA EURO 2020 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan UEFA EURO 2020 A Grubu ilk maçı 11 Haziran 2021 Cuma günü oynanacak. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Olimpiyat Stadyumunda oynanacak . Zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak, TRT 1 ve TRT 1 4K'dan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Fransız Stéphanie Frappart, VAR hakemi Hollandalı Pol van Boekel olacak.

TÜRKİYE - İTALYA MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan; Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TÜRKİYE 5.KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINDA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

A MİLLİLERİN 2021 YILI PERFORMANSI

Milliler, İtalya mücadelesiyle 2021 yılındaki yedinci maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi.

TÜRKİYE A MİLİ FUTBOL TAKIMI 593.KEZ SAHADA

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 593. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 592 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MİLLİ TAKIMIN EURO 2020 KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).