2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında Portekiz'e 3-1 mağlup olarak elenen A Milli Futbol Takımı, yine aynı aşamada Makedonya'ya elenen İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan 'Türkiye – İtalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TÜRKİYE – İTALYA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye – İtalya hazırlık maçı 29 Mart 2022 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'de başlayacak. Zorlu müsabaka Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE – İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye – İtalya hazırlık maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.