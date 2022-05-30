Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak olan FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında sahne alacak. İtalya ile karşılaşacak olan milli takımın maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde...
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, 31 Mayıs Salı günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.00'da başlayacak olan maç TRT Spor kanalından şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek.
Vatandaşlar TRT Spor kanalını, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.
Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek.
|1
|Cansu Özbay
|Pasör
|2
|Elif Şahin
|Pasör
|3
|Sıla Çalışkan
|Pasör
|4
|Ebrar Karakurt
|Pasör Çaprazı
|5
|Meryem Boz
|Pasör Çaprazı
|6
|Ceren Kapucu
|Pasör Çaprazı
|7
|Hande Baladın
|Smaçör
|8
|Meliha İsmailoğlu
|Smaçör
|9
|Saliha Şahin
|Smaçör
|10
|İlkin Aydın
|Smaçör
|11
|Eda Erdem Dündar
|Orta Oyuncu
|12
|Zehra Güneş
|Orta Oyuncu
|13
|Beyza Arıcı
|Orta Oyuncu
|14
|Bahar Akbay
|Orta Oyuncu
|15
|Simge Aköz
|Libero
|16
|Ayça Aykaç
|Libero
|17
|Aylin Acar
|Libero
Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:
31 Mayıs Salı:
15.30 Tayland-Bulgaristan
18.30 Türkiye-İtalya
1 Haziran Çarşamba:
15.30 Belçika-Sırbistan
18.30 Çin-Hollanda
2 Haziran Perşembe:
13.00 Tayland-Sırbistan
16.00 Bulgaristan-Hollanda
19.00 Belçika-İtalya
3 Haziran Cuma:
13.00 Sırbistan-Bulgaristan
16.00 Hollanda-İtalya
19.00 Türkiye-Çin
4 Haziran Cumartesi:
13.00 Tayland-Belçika
16.00 Çin-İtalya
19.00 Türkiye-Bulgaristan
5 Haziran Pazar:
13.00 Sırbistan-Hollanda
16.00 Tayland-Çin
19.00 Türkiye-Belçika