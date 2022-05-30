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Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak olan  FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında sahne alacak. İtalya ile karşılaşacak olan milli takımın maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde... 

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, 31 Mayıs Salı günü  Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.00'da başlayacak olan maç TRT Spor kanalından şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek.

Vatandaşlar TRT Spor kanalını, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek. 

Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek.

1Cansu ÖzbayPasör
2Elif ŞahinPasör
3Sıla ÇalışkanPasör
4Ebrar KarakurtPasör Çaprazı
5Meryem BozPasör Çaprazı
6Ceren KapucuPasör Çaprazı
7Hande BaladınSmaçör
8Meliha İsmailoğluSmaçör
9Saliha ŞahinSmaçör
10İlkin AydınSmaçör
11Eda Erdem DündarOrta Oyuncu
12Zehra GüneşOrta Oyuncu
13Beyza ArıcıOrta Oyuncu
14Bahar AkbayOrta Oyuncu
15Simge AközLibero
16Ayça AykaçLibero
17Aylin AcarLibero

 

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

Tayfun Altuntaş
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