Türkiye ithalatını düşürüyor! Yeni keşifler ilk meyvelerini vermeye başladı!

Nisan ayı, Ocak, Şubat ve Mart aylarının ardından Karadeniz gazının karaya taşındığı bir dönemdi. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, doğalgaz ithalatı nisanda azalarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş gösterdi ve toplamda 3 milyar 982 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ithal edilen doğalgaz miktarı, Mart ayına göre 500 milyon metreküp azaldı. İthalatın yüzde 82'sini boru gazı, yüzde 18'ini ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) oluşturdu. Geçen yılın nisan ayına kıyasla boru gazıyla yapılan doğalgaz ithalatı bu yılın nisanında yüzde 5 oranında düştü.

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Türkiye, nisanda doğalgaz ithalatını ABD, Cezayir, İran, Azerbaycan ve Rusya gibi toplam 5 ülkeden gerçekleştirdi. Rusya, boru gazı ithal edilen ülkeler arasında en büyük paya sahip oldu ve bu pay yüzde 43,25 olarak kaydedildi. Azerbaycan'ın payı ise yüzde 22,43, İran'ın payı ise yüzde 21,77 olarak gerçekleşti.

ÜRETİM 9 MİLYON METREKÜP ARTTI!

Nisanda, doğalgaz ithalatında bir düşüş yaşanırken, üretilen doğalgaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 milyon metreküp arttı. Ayrıca, nisanda üretilen doğalgaz miktarı, martta üretilen miktarla aynı seviyede kaldı. Üretilen gazın yüzde 98'i Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Düzce'deki sahalardan çıkarıldı.

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Geçen yılın nisan ayında doğalgaz ihracatı gerçekleşmemişken, bu yıl Yunanistan'a 20 milyon metreküp ve Bulgaristan'a 18 milyon metreküp gaz ihracatı gerçekleştirildi. Böylece, ihraç edilen gaz miktarı, nisanda marta göre 16 milyon metreküp arttı.

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