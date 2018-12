Türkiye İzcileri “Sarıkamış Şehitleri” ile buluşuyor

Türkiye'nin dört bir yanından Erzurum'a gelen Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) izcileri Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağları'nda eksi 30 dereceyi bulan soğukta saygı nöbeti tutacak.

TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı: "Allahuekber Dağları'nda yatan şehitlerimiz bu toprakların bağımsızlığı için nasıl bedel ödendiğinin en büyük kanıtıdır. O aziz şehitlerimiz bedenlerinde can, dizlerinde oğul derman kalana kadar yürüdüler. Biz de Türkiye İzcileri olarak bedenimizde can, dizlerimizde derman oldukça aziz Türk bayrağımızı yüceltmek için yürüyeceğiz." dedi.

Enver Paşa komutasında 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Mehmetçik için "Milli Bilinç Kampı" düzenleyen Türkiye İzcilerine Lübnan ve Filistin'den gelen izciler de eşlik edecek.

TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, her yıl düzenledikleri "Milli Bilinç Kampı" ile Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce izciyle birlikte Sarıkamış Şehitleri'nin manevi huzuruna çıktıklarını belirtti.

Bu yıl düzenledikleri kampa Lübnan ve Filistin'den gelen izcilerin de katıldığını ifade eden Subaşı, 23 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde kampa katılan izcilerle birlikte Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler beldesine hareket ederek burada düzenlenecek anma programına katılacaklarını kaydetti.

Daha sonra Erzurum ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırında bulunan Allahuekber Dağları'ndaki Çakırbaba Şehitliğine yürüyeceklerini dile getiren Subaşı, burada düzenleyecekleri programla aziz şehitleri yad edeceklerini vurguladı.

Akşam saatlerinde de Şenkaya'da gerçekleştirilecek fener alayına katılacaklarını ifade eden Subaşı, 24 Aralık Pazartesi günü de Kaynak Yayla Şehitliğine gideceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaynak Yayla Şehitliği'nde iki gece kamp yaparak şehit dedelerimiz ile koyun koyuna yatacağız. Burada düzenleyeceğimiz kampla şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuyarak mevlid programı gerçekleştireceğiz. Kamp boyunca bizlere eşlik edecek komandolarımızla birlikte eksi 30 dereceyi bulan soğukta Sarıkamış Şehitlerimiz için saygı nöbeti tutacağız. Kutsal vatan toprağını müdafaa etmek uğruna canlarını seve seve feda eden kahraman vatanlar evlatlarını ebediyete intikallerinin yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anacağız. Burada vatan toprağı için ölümün her türlüsünü göze almanın en önemli seviyesine tanık olacağız. Allahuekber Dağları'nda yatan şehitlerimiz bu toprakların bağımsızlığı için nasıl bedel ödendiğinin en büyük kanıtıdır. O aziz şehitlerimiz bedenlerinde can, dizlerinde son derman kalana kadar yürüdüler. Bizler de Türkiye İzcileri olarak bedenimizde can, dizlerimizde derman oldukça aziz Türk bayrağımızı yüceltmek için yürüyeceğiz."

Kaynak: İHA