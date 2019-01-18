Türkiye Kadın Basketbol Ligi: Bayraklı Belediyesi: 72 - Bursa BŞB: 75

Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmir ekibi Bayraklı Belediyesi'ni 75-72 mağlup etti.

Bu sezon öncelikli olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi için play-off'larda yer almak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, TKBL 17. hafta mücadelesinde Bayraklı Belediyesi'ne konuk oldu. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, Pelin Küççük'ün elinden bulduğu 3 isabetli üç sayılık atışla ilk periyodu 20-18 önde geçti. İkinci çeyreğin ilk 6 dakikasında üstünlüğünü korumayı başaran Bursa ekibi, periyodun son bölümlerinde başarısız hücumlarının ardın oyun üstünlüğünü kaybetti. Cansu ve Patricia'nın elinden bulduğu sayılarla Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yakalayan ev sahibi Bayraklı Belediyesi soyunma odasına 36-33 önde girdi.

Karşılıklı hızlı hücumlarla başlayan maçın üçüncü çeyreğini Bayraklı Belediyesi 54-50 önde geçti. Maçın bitimine 02:26 kala 63-57 ile farkı 6 sayıya kadar çıkaran Bayraklı Belediyesi, Bursa ekibinde Harika ve Burcu'nun elinden bulduğu 8 sayıya karşılık 2 sayı bulunca 65-65 ile maç uzatma periyoduna taşındı. 5 dakikalık uzatma periyodunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü daha az hata yapan taraf oldu ve maçı 75-72 kazanmayı bildi.

Harika farkı açtı

Maçın en skorer ismi Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi Harika Gözde Eldaş oldu. 41:54 dakika ile maçta en fazla süre alan isim olan başarılı oyuncu, 21 sayı 4 ribaunt ve 2 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Büyükşehirli diğer sporcular Hande Kuzu 15 sayı ve Pelin Küççük 14 sayı ile en çok sayı üreten sporcular oldu.

Sıradaki rakip, Nesibe Aydın GSK"

Elde ettiği sonuçla galibiyet sayısını 10 maça çıkaran ve puanını 27'ye yükselten yeşil-beyazılar, TKBL 18.haftasında Nesibe Aydın GSK takımını konuk edecek. 22 Ocak Salı günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18:00'da başlayacak.

Kaynak: İHA