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  3. Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta Yoluna yenilgisiz devam eden Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, 50. dakikada 5-0 öne geçtiği maçta Tarsus Gençlerbirliği sahada 7 kişinin altına düşünce üç puanın sahibi oldu.

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta Yoluna yenilgisiz devam eden Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, 50. dakikada 5-0 öne geçtiği maçta Tarsus Gençlerbirliği sahada 7 kişinin altına düşünce üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Harun Soyeşik xx, Berkan Özkoçak xx

Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş xxx, Melisa Gül Yılmazer xxx, Büşra Tetik xxx, Fatma Güler xxx, Damla Altuntaş xxx, Sıla Yerlikaya xxx, Seda Özdemir xxx ( Dk. 46 Edanur Barış x), Gizem Çetinkaya xxx, İlayda Mıhçı xxx, İkbal Bozdoğan xxx (Dk. 48 Nazire Özer x), Büşra Bozdemir xxx

Tarsus Gençlerbirliği: Vildan Kaya x, Şimal Yoksulabakan x (Dk. 32 Merve Tok x), Gamze Demiray x, Aynur Erbey x, Ayşe Beyza Yücel x, Kısmet Gevrik x, Aliye Tombul x, Havva Nur Duran x, Sedanur Topdanış x ( Dk. 46 Kader Genç x), İnci Mantaş x, Yaren İnçoğlu x ( Dk. 11 Nida Ekiz x)

Goller: Gizem Çetinkaya Dk. 1 , Büşra Bozdemir Dk. 11 ve 21 , Melisa Gül Yılmazer Dk. 43 , Büşra Tetik Dk. 56

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Kaynak: İHA

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