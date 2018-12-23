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  3. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede oyun üstünlüğü kuran Hatay, maçı 85-70 kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özübir xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Emir Can Özkan xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris xxx 15, Yeliz Doğan x, İlsu Darıcıoğlu x, Snytsına xxx 11, Cansu Köksal xxx 23, Hülya Çoklar x 2, Gizem Başaran x 3, Merve Aydın xx 5, Abdelkader xxx 18, Marıca Gajıc xxx 8

Galatasaray: Eda Şahin x, Şerife Onar x, İremnaz Topuz xx 7, Sinem Taş x, Işıl Alben xx 6, Farhıya Abdı xxx 20, İnci Güçlü x 2, Monika x, Vıctorıa xxx 15, Jefferson xxx 20

1. Periyot: 21-23 (Galatasaray lehine)

Devre: 41-40 (Hatay lehine)

3. Periyot: 60-57 (Hatay lehine)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

Kaynak: İHA

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