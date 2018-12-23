Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede oyun üstünlüğü kuran Hatay, maçı 85-70 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Emir Can Özkan xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris xxx 15, Yeliz Doğan x, İlsu Darıcıoğlu x, Snytsına xxx 11, Cansu Köksal xxx 23, Hülya Çoklar x 2, Gizem Başaran x 3, Merve Aydın xx 5, Abdelkader xxx 18, Marıca Gajıc xxx 8
Galatasaray: Eda Şahin x, Şerife Onar x, İremnaz Topuz xx 7, Sinem Taş x, Işıl Alben xx 6, Farhıya Abdı xxx 20, İnci Güçlü x 2, Monika x, Vıctorıa xxx 15, Jefferson xxx 20
1. Periyot: 21-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-40 (Hatay lehine)
3. Periyot: 60-57 (Hatay lehine)
Kaynak: İHA
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