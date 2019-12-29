Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşılaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakayı Galatasaray 21 sayı farkla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık xx, Seyhan Topaloğlu xx, Sedef Yarıcı xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (22), Kübra Siyahdemir xx (10), Luca Ivankovic xxx (12), Ayşegül Günay xx (7), Beril Albayrak xx (4), Ann Wauters x (4), Gülse Uğur x, Klaudia Perisa x (2)
Galatasaray: Işıl Alben xxx (9), Bria Hartley xxx (23), Tilbe Şenyürek xx (7), Sinem Ataş x (5), Victoria Macaulay xxx (21), Meltem Yıldızhan xx (7), Dragana Stankovic x (3), Şerife Alperi Onar x (2), İnci Güçlü x, Sude Yılmaz x (3), Mısra Albayrak x (2), Funda Nakkaşoğlu x
Periyotlar: 1.Periyot: 19-21 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 16-22 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 10-14 (Galatasaray lehine) 4.Periyot: 16-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 35-43 (Galatasaray lehine)
Kaynak: İHA
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