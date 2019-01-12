Türkiye Kamu-Sen Diyarbakır’da istişare toplantısı yaptı

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ve sendikaların genel başkanlarından oluşan heyet Diyarbakır'da istişare toplantısı yaptı.

Türkiye Kamu Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı ev sahipliğinde bir otelin konferans salonunda yapılan istişare toplantısına Türkiye Kamu-Sen ve Türkiye Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurallah Albayrak, sendika genel başkan yardımcıları, Türkiye Kamu Sen Diyarbakır Temsilcisi Ahmet Bürhan, sendika il temsilcileri, ilçe temsilcileri ve davetliler katıldı.

Türkiye Kamu-Sen istişare toplantısında konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türkiye Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Diyarbakır'ı huzurlu gördüklerini, terörün kökü kazıldığı, devlet ve milletin buluştuğu zaman bir şehirde huzurun nasıl ortaya çıktığına şahitlik ettiklerini söyledi. Başkan Kahveci, "Terör örgütünün terör estirdiği, insanları huzursuz ettiği, öğretmenleri ve sağlık çalışanlarını katlettiği, devletin asker, polisini şehit ettiği süreçleri yaşadık. Bundan sonra olmayacak Diyarbakır huzur kenti olarak anılacak terörle yan yana koyulmayacak. Bundan sonra Türkiye bu tür olayları geride bırakacak. Türkiye başka şeyleri hak ediyor, refahı yükselmiş insanları mutlu olmuş geleceğe güvenle bakan heyecanın olan gençlerin olduğu ülke olacak. Diyarbakır'da birçok yerleri ziyaret ettik, inşallah bu toplantımız başarılı geçer hayırlara vesile olur" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Ahmet Bürhan ise ev sahipliği yaptığı istişare toplantısında sendikanın genel başkanlarını Diyarbakır'da buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bürhan toplantının Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA