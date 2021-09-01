G grubunda yer alan A Milli Futbol takımımız ilk 3 maçında 7 puan toplayarak ilk sırada yer almıştı. Kalan 3 maçında da iyi performans göstererek gruptan çıkmayı hedefleyen ay yıldızlı ekip Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyenler ise internette Türkiye- Karadağ maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE

1 Eylül 2021 Çarşamba bugün oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Türkiye- Karadağ maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Liderliğini sürdürmek isteyen takımımızın bu karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1 kanalını izlemek için Türkiye- Karadağ maçı TRT 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.