Türkiye karşıtı ittifak,üçlü anlaşma imzaladılar!

Doğu Akdeniz'in EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

İsrail adına anlaşmaya Başbakan Binyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs adına Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan adına da Başbakan Kyriakos Miçotakis imza attı. Yunanistan'dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi.

'RUS GAZINA ALTERNATİF' DEĞERLENDİRMESİ

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü anlaşma Rus gazına alternatif olarak değerlendiriliyor. Avrupa ve ABD'li bazı yetkililer söz konusu anlaşmayı desteklediklerini belirten açıklamalar yapıyor.





"TÜRKİYE'YE HERHANGİ BİR MESAJ GÖNDERME AMACIMIZ YOK"

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının Türkiye'ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme amaçlı olduğunu söyledi.



Üç ülkenin anlaşması,Türkiye ile Libya arasında imzalanan mütabakatın ardından geldi. Her üç ülkenin yönetimi, Mısır'ın yanı sıra Ankara ile Trablus'un Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı çıkmaktalar. Ülke liderlerinin son dönemlerdeki görüşmeleri sıklaşmış durumda. Atina'daki görüşme ile beraber üç lider,yedinci kez bir araya gelmiş oluyorlar.