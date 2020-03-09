Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası organizasyonlarını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal etti.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 Faaliyet programında yer alan ve mart ayında yapılması planlanan Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası organizasyonları Covid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edilmiştir. Tüm kayak camiamıza önemle duyurulur" denildi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun bu iptali ile, Türkiye'de ilk kez bir uluslararası organizasyon koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmiş oldu.

Kaynak: DHA