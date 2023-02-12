Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu deprem bölgesine binlerce ton kömür gönderdi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu deprem bölgesine kömür sevkiyatı gerçekleştirdi. Toplamda 4 bin 293 ton ısınma amaçlı kömür gönderilen bölgede vatandaşlar soğuk kış aylarında ısınabilecek.

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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu deprem bölgesine binlerce ton kömür gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 4 bin 300 ton ısınma amaçlı kömür sevkiyatı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, depremin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından Adıyaman'a 1405 ton, Kahramanmaraş'a 300 ton ve Hatay'a 298 ton olmak üzere toplam 2 bin 3 ton kömür sevk edildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu deprem bölgesine binlerce ton kömür gönderildi.

TOPLAM 4 BİN 293 TON

İştirak ve rödovansçı firmalar tarafından ise Adıyaman'a 1002 ton, Elazığ'a 125 ton, Gaziantep'e 208 ton, Kahramanmaraş'a 658 ton ve Malatya'ya 297 ton olmak üzere toplamda 2 bin 290 ton kömür gönderildi. Deprem bölgesine ise toplamda 4 bin 293 ton ısınma amaçlı kömür sevkiyatı yapıldığına işaret edildi. İhtiyaç halinde ise kömür sevkiyatının yapılacağı bildirildi.

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