Ebleh ne demek, TDK'ya göre Ebleh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111110050Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden üzen haber! Aşkta kazandı derken...Tuzla Belediyesi Fotoğrafçılık Eğitimleri başladı! İlk durak Balat!Son dakika! Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Yücel, görevinden alındı!İSKİ su kesintisi 29 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!2022 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210551İbrahim Çelikkol - Mihre Çelikkol boşanıyor mu? İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol neden boşanıyor?Son dakika | Merkez Bankasından 2022 yılı para ve kur politikası için açıklama! Madde madde anlatıldıİbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, boşanma iddialarını yanıtladı! 4 yıllık evlilik bitiyor mu?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’nda 50 binden fazla fidan dikildi

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’nda 50 binden fazla fidan dikildi

Orman yangınları sonrasında Kore halkının da dahil olduğu kampanyayla bağışlanan fidanlar, Türkiye’deki 4. Türk-Kore Dostluk Ormanı’nda dikildi. Törene katılan Başkan Ahmet Cin, iki ülkenin dostluk bağlarına değinerek önemli ifadelerde bulundu.

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’nda 50 binden fazla fidan dikildi

2021’de yaşanan orman yangınları sonrası Kore Cumhuriyeti vatandaşlarının da yardımlarıyla başlayan fidan bağışı kampanyasında Türkiye’deki 4. “Türk-Kore Dosluk Ormanı” Pendik Ballıca bölgesinde kuruldu.

FİDANLAR TÖRENLE BİRLİKTE DİKİLDİ

50 binden fazla fidan törenle Ballıca Fidan Dikme Alanı’nda dikildi. Fidan dikimi törenine Belediye Başkanı Ahmet Cin, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu-Woo, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mumin Yıldıztaş, Pendik Kaymakamına vekaleten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir katıldı. Alanda aynı zamanda ilçe genelindeki okullardan öğrenciler, izciler ve çevre gönüllüleri de yer aldı.

BAŞKAN AHMET CİN DOSTLUK MESAJI VERDİ

Törende konuşmasını yapan Başkan Ahmet Cin: “Yakın zamanda ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle hassasiyet gösteren Kore Cumhuriyetine ve Koreli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Projenin İstanbul ayağı burada gerçekleşiyor. Yeşil bizim ciğerlerimizdir. Kardeş Kore Cumhuriyetine bu destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Burada yetişecek ağaçların toplumumuza örnek olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” ifadelerinde bulunarak iki ülkenin dostluk bağlarına değindi. Fidanların nasıl dikileceği anlatıldıktan sonra alana geçen katılımcılar fidanlarını dikti, ağaçlara can suyu verdi.

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’nda 50 binden fazla fidan dikildiTürkiye-Kore Dostluk Ormanı’nda 50 binden fazla fidan dikildiTürkiye-Kore Dostluk Ormanı’nda 50 binden fazla fidan dikildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT