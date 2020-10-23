Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımımız, Antalya'da Kosova ile karşılaşacak. A Milli Kadın Futbol Takımımızın Kosova ile oynayacağı mücadeleyi merak eden taraftarlar, "Türkiye - Kosova A Milli Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?" başlığıyla aramalar yapıyor. Bu soruların cevapları haberimizde mevcut...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Grup 1'de mücadele eden Türkiye, henüz gruplarda galibiyet alabilmiş değil. A Milliler, grupta çıktığı 6 maçta yalnızca 1 beraberlik alabildi ve geri kalan maçlarını kaybetti. Antalya'da oynanacak olan mücadele Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak ve bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Stacey Pearson yönetecek.

HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Futbol Takımımız, Kosova ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Grup 1 mücadelesine çıkıyor. Karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Sports TV'den naklen yayınlanacak.

6 maçta 1 beraberlik 5 yenilgi alan Milliler, A grubunda son sırada bulunuyor.

Elemelerdeki ilk maçında Kosova'ya deplasmanda 2-0 yenilen Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya 3-0 ve 8-0, Slovenya'ya ise 6-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Milliler, grubundaki tek puanını Estonya ile 0-0 berabere kalarak elde etti.