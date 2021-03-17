Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Beşiktaş'ın ilk finalist olması sonrası bu akşam oynanan Antalyaspor Alanyaspor maçı sonrası finalin adı belli oldu. Antalyaspor, Beşiktaş'ın rakibi oldu. Peki Türkiye Kupası finali ne zaman 2021? | Türkiye Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN 2021?

16 Mart Salı günü Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bugün oynanan Antalyaspor Alanyaspor müsabakası ile tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde FT Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Antalyaspor, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra açıklanacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...