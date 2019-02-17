Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Beko: 80 - Anadolu Efes: 70

SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli

FENERBAHÇE BEKO: Melli 7, Sloukas 19, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 6, Datome 22, Kalinic 8, Melih Mahmutoğlu 10, Green 3, Sinan Güler

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 5, Moerman 18, Micic 16, Dunston 15, Simon 11, Beaubois 5, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer

1. PERİYOT: 16-20

DEVRE: 39-34

3. PERİYOT: 61-57

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.41 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

Adrien Moerman ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla oyuna başlayan Anadolu Efes, ilk 1.5 dakikayı 4-0 önde geçti. İlk sayılarını Kostas Sloukas ile bulan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in de isabetiyle 5.dakikada skorda dengeyi yakaladı (9-9). Hakem molasına Simon'un basketiyle giren Lacivert Beyazlılar, Micic ve Moerman'ın da skora katkı yapmasıyla ilk periyotu 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotun ilk sayılarını Kostas Sloukas ile bulan Sarı Lacivertliler, Melih ve Kalinic'in de basketleriyle 14.dakikada 25-22 öne geçti. Mola alan Anadolu Efes, ara sonrasında Doğuş ve Moerman'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle rakibinin serisine son verdi. Ancak karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Beko 39-34 önde kapattı.

Üçüncü periyotta Simon ve Moerman'ın sayılarına Sloukas ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 24.dakikada 46-45'lik skorla üstünlüğünü korudu. Dunston ile pota altını etkili kullanan Anadolu Efes, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Mücadelenin final periyotuna 61-57 üstün giren Sarı Lacivertliler, Sloukas, Datome ve Green'in basketleriyle 36.dakikada 10 sayılık farkı yakaladı (73-63). Mola alan Anadolu Efes, aranın ardından Micic ile üç sayılık basket buldu. Ancak Nicolo Melli ile rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, son bölümde skor avantajını koruduğu mücadeleyi 80-70 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA