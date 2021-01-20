Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final programı belli oldu | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final'de oynanacak olan maçların programı açıklandı. Kupada, son 16 tur maçlarının ardından çeyrek final ile birlikte heyecan devam edecek. Futbolseverler, çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş