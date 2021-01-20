Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final programı belli oldu | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finali'nde oynanacak olan maçların programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final'de oynanacak olan maçların programı açıklandı. Kupada, son 16 tur maçlarının ardından çeyrek final ile birlikte heyecan devam edecek. Futbolseverler, çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...
9 Şubat Salı
20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba
20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor
20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş