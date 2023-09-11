Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonunun maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonunun maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17 Eylül'de ön eleme turu maçlarıyla başlayacak ve 29 Şubat'ta çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek. Türkiye Kupası'nda yarı final ve final tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonunun tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda ön eleme turu 17 Eylül 2023'te, 1. eleme turu 26-27-28 Eylül 2023'te, 2. eleme turu 11-12-13 Ekim 2023'te, 3. eleme turu 31 Ekim-1-2 Kasım 2023'te, 4. eleme turu 5-6-7 Aralık 2023'te, 5. eleme turu 9-10-11 Ocak 2024'te, son 16 turu 6-7-8 Şubat 2024'te, çeyrek final müsabakaları ise 27-28-29 Şubat 2024'te oynanacak. Turnuvada yarı final 1. ve 2. maçlarının tarihleri ile final karşılaşmasının tarihi ise daha sonra ilan edilecek.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Türkiye Kupası'na 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak 5. eleme turundan başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Son Haberler
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Gölbaşı Belediyesi’nden öğrencilere servis desteği
Gölbaşı Belediyesi’nden öğrencilere servis desteği
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Aşırı yağış nedeniyle hakem tarafından ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi belli oldu
Aşırı yağış nedeniyle hakem tarafından ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi belli oldu
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!