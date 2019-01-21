Türkiye Kupası’nda rövanş haftası
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle iptal olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş maçları yarın başlıyor. Turun ilk maçında Akhisarspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Son 16 Turu'nun ilk maçı olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak.
Ziraat Tükiye Kupası Son 16 Turu programı şu şekilde:
Yarın
18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor
19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç)
23 Aralık Çarşamba
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor
18.00 Göztepe-Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor
24 Aralık Perşembe
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor
29 Ocak Salı
20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.