Türkiye Kupası’nda rövanş haftası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle iptal olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş maçları yarın başlıyor. Turun ilk maçında Akhisarspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Son 16 Turu'nun ilk maçı olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak.

Ziraat Tükiye Kupası Son 16 Turu programı şu şekilde:

Yarın

18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor

19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç)

23 Aralık Çarşamba

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.00 Göztepe-Antalyaspor

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor

24 Aralık Perşembe

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor

29 Ocak Salı

20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç)

Kaynak: İHA